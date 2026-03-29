『スリー・ビルボード』『イニシェリン島の精霊』で世界的評価を獲得した鬼才、マーティン・マクドナーがオリジナル脚本・監督を務める最新作『ワイルド・ホース・ナイン』が、2027年に日本公開されることが決定した。サーチライト・ピクチャーズと再びタッグを組んだ注目作だ。【動画】『ワイルド・ホース・ナイン』予告映像2度のアカデミー賞ノミネートを誇るジョン・マルコビッチ、『スリー・ビルボード』でアカデミー賞助