３月２９日の中山２Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１６頭立て）は、石田拓郎騎手騎乗の１４人気のガルディーノ（牡、美浦・新開幸一厩舎、父ダイワメジャー）が、逃げ切って初勝利を挙げた。２着に５番人気のアンチェーン、３着に１番人気のニンジャトットリが入り、３連単は１６９万１３６０円の超高配当となった。勝ち時計は１分１２秒２（稍重）。特大万馬券を演出した石田騎手は「シャドーロールを付けて集中力