歌舞伎俳優の市川團十郎が28日、自身のアメブロを更新。長女・麗禾と長男・勸玄の“プライベートショット”を公開し、反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんにそっくり」と話題 成長した麗禾と勸玄17日のブログでは、子どもたちの近況を報告。楽屋で2人の身長を比べたところ、「この間は、勸玄の方が大きかったけど、お！おぉ！抜き返した。すご、2人とも伸び盛り」と、成長の様子を明かしていた團十郎。この日は「休日のよ