歌手の和田アキ子（75）がMCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回が29日、スタートした。「アッコにおまかせ！」は1985年にスタート。昨年10月に40周年を迎えていた。世相を忌憚（きたん）なく斬る和田の姿が長年お茶の間に愛されていた。和田はオープニングで扉から「はーい！どうもー！」と元気に登場。割れんばかりの拍手を浴びながら、「きょうもご覧いただいて、ありがとうございます。明るく