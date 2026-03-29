ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が29日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）にコメンテーターとして出演。生放送で大はしゃぎし、共演陣を爆笑させるシーンがあった。視聴者から寄せられた動画をクイズにした「クイズ！カメラdeブレイク！」のコーナーに4歳の女の子が登場。父親とのチャンバラ対決に勝つため、必死の形相で「時よ、止まれ〜！」と言い放つ動画が紹介された。迫真の演技にスタジオ