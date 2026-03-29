マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2が、2026年3月25日より配信開始となった。シーズン1から続く一つの章は本シーズンで一区切りを迎え、シーズン3では新たな章が幕を開けるという。主演のチャーリー・コックスとショーランナーのダリオ・スカルダパンが米に語った。 シーズン2の配信開始を迎える中、早くもシーズン3の撮影が進