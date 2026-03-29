【女子旅プレス＝2026/03/29】京都の名勝・円山公園に「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」が、3月30日（月）オープン。スターバックスとして初めて名勝に指定されている公園内への出店となる。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店◆スタバ、京都の名勝・円山公園に初出店京都円山公園 菊の渓店は、1階と地下1階の2フロアから成る日本家屋の店舗。地下へ降りると、そこには茶室や食卓、居間を思