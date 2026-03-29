【モデルプレス＝2026/03/29】SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が、3月28日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。免許更新中の思わぬ出来事を明かした。【写真】SixTONES高地、へそ出し×ショーパンの“茶髪ギャル”女装姿◆SixTONES高地優吾「夢の2枚持ち」断念高地は「前回このブースに来たとき話したの覚え