【モデルプレス＝2026/03/29】元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が3月29日、自身のInstagramを通じて一般男性と再婚したことを発表した。【写真】40歳元AKB「大きくなっててびっくり」卒園迎えた娘の姿公開◆篠田麻里子、一般男性と再婚篠田は「いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます」と書き出し、「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と再婚を報