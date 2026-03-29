29日未明、福岡県大川市で、酒を飲んで車を運転したとして、31歳の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、29日午前1時15分ごろ、大川市酒見の国道208号で、警察が飲酒運転の検問をしていたところ、乗用車を運転していた男の呼気から基準値の2倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を現行犯逮捕しました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、佐賀市の自称自営業、松本大史容疑者（31）です。松本容疑者は