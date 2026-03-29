2代目ヴァンキッシュにこだわった理由「2007年に南アフリカから英国へ来た時、手持ちは312.98ポンドしかありませんでした。今でもよく覚えていますよ」と、引退した英国の実業家マニ・アジジさんは語る。「クルマを買う余裕はなかったので、自転車に乗っていました」【画像】アストン マーティンの高級グランドツアラー【初代・2代目のヴァンキッシュを詳しく見る】全69枚それから18年が経った現在、彼の資産は300ポンドから、少