NHK連続テレビ小説『風、薫る』（30日スタート）でW主演を務める俳優・見上愛、上坂樹里の“筆文字”が披露され、「お上手」「達筆ですね」と反響を呼んでいる。【写真】「お上手」「達筆ですね」と反響！見上愛＆上坂樹里が筆で記した『風、薫る』写真は27日、見上が自身のインスタグラムで公開したもの。放送開始までのカウントダウンをするとともに「これはクランクイン前の書道稽古の時に、先生がうちわを用意してくださっ