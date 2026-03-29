原宿系インフルエンサー・しなこが28日、自身のXを更新し、「ダウンタイム真っ只中」のビジュアルを披露した。【動画】しなこ、手術後のダウンタイム中の顔しなこは、顎変形症のため「骨切り」術を受けるとし、「手術7時間もかかる」と明かしていた。この日は、動画を投稿して「顎変形症の骨切りダウンタイム真っ只中だけど、既に鼻先と顎先が同じ縦ラインにあるの正直に嬉しすぎる……」と近影を披露。もう少し時間がかか