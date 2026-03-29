第3ラウンド、通算16アンダーで3位の岩井千怜＝ワールウインドGC（共同）【チャンドラー（米アリゾナ州）共同】米女子ゴルフのフォード選手権は28日、フェニックス近郊のチャンドラーにあるワールウインドGC（パー72）で第3ラウンドが行われ、8位スタートの岩井千怜が67で、3位で出た勝みなみが69で回り、ともに通算16アンダー、200で3位につけた。トップとは9打差。69の古江彩佳は通算14アンダーで9位、68の岩井明愛と69の吉