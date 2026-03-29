トランプ政権の強権的な姿勢に抗議するデモが全米50州で行われ、イランへの軍事作戦などに反対する声が上がりました。記者「NYの中心部ではトランプ政権の数々の政策に反対する看板を掲げて、多くの人が行進しています」「王様は要らない」とのスローガンを掲げるこのデモは第二次トランプ政権発足後3回目で、今回はイランへの軍事作戦に反対する声も上がりました。デモ参加者「トランプ政権は一人残らず去るべきです。全員が戦争