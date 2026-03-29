◇親善試合チュニジア1―0ハイチ（2026年3月28日カナダ・トロント）チュニジア（FIFAランキング44位）がラムシ新監督の初陣を白星で飾った。6月11日開幕のW杯北中米大会で共催国となるカナダのトロントでW杯出場国のハイチ（同83位）と対戦。開始7分にFWトゥネクティ（セルティック）が挙げたリードを守り、1―0の完封で勝利を飾った。ウニオン・ベルリン（ドイツ）で年代別ドイツ代表歴があり、今月に入って父の出身国