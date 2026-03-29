お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんは3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身がフルメイクを手掛けた3時のヒロイン・かなでさんとのツーショットを披露しました。【写真】3時のヒロイン・かなでのウエディング姿「騙された！！！ （褒め言葉）」池田さんは「芸能人格付けチェックで、3時のヒロインかなでちゃんにウエディングのヘアメイクさせていただきました！！」とつづり、1枚の写真を投稿。真っ白なウエディングドレ