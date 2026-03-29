老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、遺族年金について説明します。Q：1963年3月生まれの女性、結婚して約4年です。先に3歳年下の夫が亡くなった場合、夫の年金をもらえますか？「1963年3月生まれの女