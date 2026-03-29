ピカピカ斬新顔の日産「新モデル」に驚き！ 「フロンティアPRO」に中国で試乗してみた！日産のBEV「N7」以降、大きく変わった同社の中国向けモデル大改革。「中国独自に企画・開発から生産まで一気通貫のワンチーム開発」と「中国のユーザーに寄り添うが、魂は捨てないクルマづくり」が販売にも表れています。第2弾のSUV「NX8」にも期待が高まりますが、実はもう1台とっておきのモデルがあります。 それが今回紹介する「