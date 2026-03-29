●ジャイアンツ1−3ヤンキース○＜現地時間3月28日オラクル・パーク＞ニューヨーク・ヤンキースがサンフランシスコ・ジャイアンツとの開幕3連戦をスイープ。アーロン・ジャッジ外野手（33）が2試合連続となる2号本塁打を放って勝利に貢献した。ヤンキースは3回表に一死一、三塁の好機を作り、4番ベン・ライスが右翼フェンス直撃の適時二塁打を放って2点を先制。朝護に1点を返されたが、5回表にジャッジが2号ソロを左