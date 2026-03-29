7ORDERの安井謙太郎が、放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）で、新たなギャバン“風波駆無／ギャバン・ライヤ”を演じる。子どもから大人まで幅広い世代から愛される特撮ヒーローシリーズへの参加に「ありがたさとともに、身が引き締まる思いがあります」と語る安井。自身も幼少期にヒーローへ憧れを抱いていたと話す彼の中にあるヒーロー像、そして本作を通して届けたい思いを語っ