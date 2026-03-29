［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パーク「ちょっと格が違うな」と思ってしまった。 日本代表がスコットランド代表を敵地で１−０と破った試合で、CFで先発したのが20歳の後藤啓介だった。決して悪い出来ではなかったが、どうしてもボールを収められないシーンが散見され、前線で起点が作れない日本の攻撃には停滞感が漂っていた。徐々にワンタッチでの落としが効果的になっていったが