［J２・J３百年構想リーグEAST-A第８節］横浜FC １−３ 湘南／３月28日／ニッパツ三ツ沢球技場ホームでの湘南ベルマーレ戦。目下３連勝中の横浜FCにとっては真価を示したい一戦だっただろう。J２勢７クラブ、J３勢３クラブの計10クラブで争われる百年構想リーグEAST-Aで、横浜FCは７節を終えて４勝３敗だった。ただ、４勝した相手はJ２昇格組の栃木シティとヴァンラーレ八戸、J３のザスパ群馬とSC相模原で、いずれも昨季はJ