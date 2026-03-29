野球評論家の張本勲氏（85＝スポニチ本紙評論家）が29日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。プロ初勝利を挙げた巨人の竹丸和幸投手（24）に言及した。阪神タイガースとの開幕戦で、球団64年ぶりの新人開幕投手を務めたドラフト1位左腕・竹丸は、6回3安打1失点の快投で勝利投手に。張本氏は「いいピッチャーが出てきてくれましたね。今、日本のプロ野球のピッチャーは、不利な状況で投げているんですよ。人