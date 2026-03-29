高校ラグビー、春の日本一を争う選抜大会もいよいよ大詰め。３月２８日には、ベスト４進出をかけて実力校が激突しました。 佐賀工vs国学院栃木４年連続の顔合わせ…強み発揮して因縁の相手を下す 第１試合は、ともに２回戦で近畿の強豪校に快勝した国学院栃木と佐賀工の対戦。４年連続の顔合わせとなった両校の対決は、予想どおり白熱の展開となります。 序盤、押し気味に試合を進めたのは国学院栃木。持ち味のグ