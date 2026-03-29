29日朝、兵庫県明石市で住宅が全焼する火事があり、この家に住む60代の姉弟2人と連絡が取れなくなっています。 29日午前7時半すぎ、明石市大蔵八幡町で「家から煙が上がっている」と近くに住む人から消防に通報がありました。 消防などによりますと、消防車13台が出動し火は約2時間半後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼したということです。 （近所の人）「消防車がさわがしくて、外に出てきたら結