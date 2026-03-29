俳優の小芝風花（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。「編み物日記 No.12」と題し、新作の編み物作品を公開した。【写真】「プロ級」人気キャラの“新作編み物”を披露した小芝風花小芝はこれまでにも人気ゲーム『ピクミン』風の赤、青、黄色などの編み物キャップを披露しており、その度に編み物の腕前が話題になっていた。今回披露した“新作”は、「羽ピクミン」。明るめのヘアカラーにピンクのトップスを合わせたコ