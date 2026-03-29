商業施設やオフィス、文化施設が一体となった再開発エリア「高輪ゲートウェイシティ」（東京都港区）が２８日、全面開業した。開発にあたったＪＲ東日本は、羽田空港からの好立地を生かし、国内外の人に親しまれる地域作りを本格始動させる。街の目玉となるのは文化施設「モンタカナワ」だ。地下３階地上６階建てで、建築家の隈研吾さんが外装デザインを監修した。建物外部に張り巡らされた、らせん状のスロープや、ふんだん