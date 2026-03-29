3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。超倹約家の30歳・元球団チアガールのモデル美女が、浪費家の31歳彼氏が発する無責任な言葉を真っ向から否定し、話題を呼んでいる。【映像】スタイル抜群！30歳モデル彼女のキャンギャル時代の写真本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ