歌手和田アキ子（75）が司会を務める、TBS系情報番組「アッコにおまかせ！」のレギュラー放送最終回が29日午前11時45分、スタートした。番組表には「準レギュラー大集合！40年間の感謝を込めてお届けします！」とつづられ、公式Xに「放送約40年6カ月の軌跡」「名場面を蔵出し」など見どころが挙げられた。出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、囲碁将棋、見取り図、ニューヨーク、朝日奈央ら、これ