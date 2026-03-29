元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、インスタグラムを更新。再婚を発表した。篠田は「いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます。この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と報告。「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております。引き続き温かなご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りし