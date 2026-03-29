◆センバツ第１０日▽準決勝中京大中京―智弁学園（２９日・甲子園）５年ぶり１５度目の４強入りを果たした中京大中京は（愛知）が、先取点を奪った。準優勝した１９９７年以来２９年ぶりの決勝進出を目指して、智弁学園（奈良）と激突。プロ注目の左腕・杉本真滉投手（３年）に対し、両チーム無得点の３回に無死三塁の好機を作り、準々決勝でも決勝の犠飛を放った３番・神達大武（２年）が中犠飛を放ち、先取点を挙げた