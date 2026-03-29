フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）の偉業に対し、米経済誌「フォーカス」が特集記事を掲載している。今季限りで引退する坂本は、世界選手権（チェコ・プラハ）でショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに全体１位の演技を披露。合計でも自己ベストの合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝を飾った。ラストダンスで優勝を飾った坂本の演技は世界各国のメディアが紹介しているが、スポーツが専門