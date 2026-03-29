俳優の谷原章介、お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介、フジテレビの鈴木唯アナウンサーが２９日、東京・台場のフジテレビで同局系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・前７時）の取材会に出席し、放送初回とは思えない仲の良さを見せた。初回放送が終わったばかりだが、互いの直してほしいことを聞かれると、谷原は「唯ちゃんが立ち位置通りちゃんと立ってほしかった。逆に伊藤くん近い」とチクり。伊藤は谷原に「（オンエアが