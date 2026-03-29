米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２８日（日本時間２９日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）がケビン・ナイト（２９）の挑戦を退け防衛に成功した。オカダは昨年末に行われたコンチネンタル・クラシック公式戦でナイトに敗れる不覚。直近のＰＰＶ「ＡＥＷレボリューション」（１５日、ロサンゼルス）ではカイル・フレッチャー＆マーク・デイビスと保持していたＡＥＷ世界ト