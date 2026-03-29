俳優の日野友輔が２９日、都内で２０２６年度カレンダーの発売記念イベントを開催した。完成品を前に「カレンダーになるのは恥ずかしい気持ちもあったんですけど、僕自身が小さいときにアニメのカレンダーだったり好きなスポーツ選手のカレンダーを買って気分が上がってた。皆さんにもそういう気持ちになっていただけたら」と笑顔。「ビジュが良いというところを押した。カッコイイとかわいいだったりとか、２３歳の自分らしさ