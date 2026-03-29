東京など関東では桜が見頃を迎えています。今日29日は日差しが届きますが、午後は所々で雨や雷雨になるでしょう。お花見の際は折りたたみ傘があると安心です。31日(火)以降も雨の降る日が多くなりそうです。今日29日桜が見頃の関東もにわか雨に注意東京都心は昨日28日に桜が満開となりました。上の写真は今日29日の東京都・靖国神社の桜の様子です。春の柔らかな日が差し込む中、満開の桜が咲き誇っています。今日29日は昼頃まで