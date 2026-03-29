NPB(日本野球機構)が29日に公示を発表し、ソフトバンクはスチュワート・ジュニア投手を1軍登録しました。スチュワート・ジュニア投手は同日の日本ハム戦に先発予定。チームの開幕3連勝を狙います。8年目の26歳右腕は、2024年に9勝、防御率1.95をマークしましたが、昨季はケガもあり1軍登板はなし。今季のオープン戦では4試合に登板し1勝0敗、16.1イニングを投げて11奪三振、防御率は2.20をマークしており、2季ぶりの1軍登板となり