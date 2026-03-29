©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 26回目となる「光代のキラリ中継」は、京都で開催中のアイスイベント「あいぱく」から。この1年間、中継の現場に立つたびに新しい出会いや発見があり、楽しさと