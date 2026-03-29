Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年3月28日、ニュージーランド・マヒア半島の第1発射施設から「Electron（エレクトロン）」ロケットを打ち上げ、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）の測位衛星実証ミッション「Celeste（セレステ）」の最初の2機を所定の軌道へ投入しました。今回のミッション名は「Daughter Of The Stars（星の娘）」です。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Electron（Daughter Of The Stars