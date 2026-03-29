◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打席目までは2四球、二ゴロ併殺だった。相手先発はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にベネズエラ代表として出場し、決勝のアメリカ戦で4回1/3を1安打無失点と好投し、同国初の世界一に貢献したエデュアルド・ロド