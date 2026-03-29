NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。オリックス・田嶋大樹投手と楽天・藤原聡大投手が1軍登録されました。この日のオリックス対楽天の開幕3戦目に先発する両投手。両チーム1勝1敗で迎え、開幕カード勝ち越しがかかる試合の先発マウンドを任されます。田嶋投手は昨季18試合に先発し7勝7敗で防御率3.13。シーズン2度の完封勝利をあげました。直近ではファームで22日の広島2軍戦に投げ、6回106球2失点でした。対する藤原投手は花園