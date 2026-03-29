佐賀県警本部＝1月佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正に関し、不正が発覚した2024年10月以降も、元職員が鑑定資料のある部屋で勤務し、不正行為ができる状態だったことが29日、県警への取材で分かった。県警は発覚後の不正は確認されていないとしていたが、佐賀地検は今年2月、元職員が25年1〜2月に証拠を偽造した罪などで在宅起訴した。県警は29日、発覚後も元職員が不正に及ぶことが「可能だった」とす