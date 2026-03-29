◇第98回選抜高校野球大会第10日準決勝智弁学園―中京大中京（2026年3月29日甲子園）準決勝第1試合は、智弁学園（奈良）と中京大中京（愛知）が対戦した。智弁学園の先発はエース・杉本真滉投手。今大会ここまで3試合計26イニングを1失点で3戦3勝。16年春の村上頌樹（現阪神）に続く5戦5勝による頂点が視野に入ってきた。初回には2死一、三塁、2回も2死二塁と得点圏に走者を背負ったが、どちらも無失点で切り抜けた