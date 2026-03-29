[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]W杯出場国同士であるスコットランドとの親善試合で日本代表のゲームキャプテンに任命されたのは、スコットランドの名門クラブであるセルティックで5年間にわたってプレーしているFW前田大然だった。不慣れな役割だったがしっかりと主将としてのタスクをこなしたうえで、62分間のプレーで1-0の勝利に貢献。「サッカー人生でこの姿を見せられるというのは誰も想像していな