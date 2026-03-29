[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]期待の22歳センターバックが正確な配球で強力な攻撃陣を後方支援するだけでなく、最後は果敢な攻撃参加で欧州勢を破った。スコットランド戦の後半開始から左CBで途中出場した日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)は後半39分、MF三笘薫が前向きでボールを受けると、絶妙なタイミングで内側のレーンをスプリント。そこに三笘からのスルーパスが入ると、折り返しのパスを