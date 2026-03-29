愛する家族を守るために、宿敵・合六亘（北村有起哉）の組織を自ら潰す決意をした早瀬陸（松山ケンイチ／鈴木亮平）。日曜劇場『リブート』（TBS系）が描いているのは「愛のためなら。」というテーマが貫かれた、ストレートな家族愛の物語だ。一方、その必死な奔走の裏側で、視聴者の心に強烈に刻まれているのは、実は彼らを追い詰める悪役たちの姿ではないだろうか。 参考：『リブート』坪井敏雄監督