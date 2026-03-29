イングランド代表は28日、31日の日本代表戦を前に8選手が離脱することを発表した。離脱するのはGKアーロン・ラムズデール(サウサンプトン)、DFフィカヨ・トモリ(ミラン)、DFジョン・ストーンズ(マンチェスター・C)、MFアダム・ウォートン(クリスタル・パレス)、MFデクラン・ライス(アーセナル)、ブカヨ・サカ(アーセナル)、FWノニ・マドゥエケ(アーセナル)、FWドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ)。それぞれ負傷や検査の