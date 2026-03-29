白内障と診断されると「この先視力はどうなるのだろう？」と不安になりますよね。白内障は中高年以降に多くみられる目の病気ですが、進行のしかたや段階ごとの症状、そして進行を遅らせる対処法を理解しておくことが大切です。白内障はゆっくり進むことが多く、適切な治療や生活習慣の工夫で日常生活への影響を減らすことができます。本記事では、白内障の進行を止めるための治療法について解説します。 ※この記事はメディカルド