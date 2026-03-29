開催：2026.3.29会場：アメリカンファミリー・フィールド結果：[ブリュワーズ] 6 - 1 [Wソックス]MLBの試合が29日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとWソックスが対戦した。ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するWソックスの先発投手はショーン・バークで試合は開始した。1回裏、3番 クリスチャン・イエリチ 2球目を打ってラ